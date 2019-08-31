Россияне всё меньше тратят на цветы к 1 сентября.

Флористам, конечно, убытки - но зато учителям не поднимать под сто килограмм зелени. Фото: pixabay.com

Флористам, конечно, убытки - но зато учителям не поднимать под сто килограмм зелени. Фото: pixabay.com

Россиянам всё чаще становится не до цветов к Дню Знаний. А если всё же традицию решают соблюсти, то никакой экзотики и букетик поменьше.

Соответствующую информацию приводит «Интерфакс» со ссылкой на члена ассоциации «Теплицы России», главу комплекса «Подосинки» Юлию Чарышкину. По её мнению, дело тут и в утрате значения цветка-подарка, который становится обычным символом, приобретаемым чтобы «быть как все», и в подорожании не только цветов, но и прочего школьного «обмундирования».

«Еще три–пять лет назад рост продаж в этот период (в районе 1 сентября) составлял 50–60%, сейчас — не более 30% по сравнению с продажами первой половины августа», — отметила Чарышкина.

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