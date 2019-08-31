Google заплатит $200 млн штрафа за то, что показывал детям всякое

Большой Брат, как известно, следит за всеми. А за ним следит брат побольше. Фото: pixabay.com

Большой Брат, как известно, следит за всеми. А за ним следит брат побольше. Фото: pixabay.com

Расследование о возможном нарушении закона о конфиденциальности детей в Сети, инициированное Федеральной торговой комиссией, привело медиагигант к 200 миллионам долларов штрафа.

По информации The Wall Street Journal, суть претензий контролёров к Google заключалась в том, что принадлежащий ему сервис YouTube нарушал закон о защите личных данных малолетних, не делая для них исключения при сборе информации для таргетированной рекламы.

Google уже однажды страдал от той же ФТК — и даже по тому же поводу (в 2012-м году), правда тогда штраф был не 200, а 20 миллионов долларов. Однако, как пишет издание, количество денег, которые получает ИТ-магнат за счёт, в том числе, той же рекламы, насколько велико, что на бюджет корпорации все эти взыскания повлияют вряд ли.

Напомним, по закону США любой сбор и систематизация личных данных о детях до 13 лет возможна только с согласия их родителей (получить которое в интернете, естественно, затруднительно).

А до этого GazetaSPb писала, что в США есть не только вечно за всеми следящий «большой брат»-Google. К примеру, там можно летать на самолётах в обнимку с пони — или даже кенгуру. Звучит неплохо.