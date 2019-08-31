Граждане с коммунистическими лозунгами клеймят Бортко и заявляют, что не сдаются

Импровизированный массовый пикет прошёл сегодня у предвыборного штаба экс-кандидата Владимира Бортко.

Почему именно внезапно снялся с выборов известный режиссёр (и, прямо скажем, не самый известный политик) Владимир Бортко — тема спекулятивная. Особенно учитывая прописанный в Уставе КПРФ принцип иерархии, а своё решение кандидат с начальством не согласовывал.

Призыв сняться всем оппозиционным кандидатам — это красиво, но, во первых, у его коллег как-то незаметно суицидального (даже политического) огонька в глазах, а, во вторых, Ленин вроде как учил, что цель существования Партии — борьба за власть. А как её взять, если выборов не будет?

Заявление Бортко можно разбирать долго, находя всё новые и новые противоречия. Не хотел выдвигаться, но Партия приказала? Так зачем в начале согласился, а назад сдал в последний момент? Понял, что не победит на основании соцопросов? Но любому известно, что а) гарантию даёт страховой полис, а не соцопрос, б) проигрыш в российских выборах это нормально, и вообще туда обычно не за победой ходят.

Коммунисты вроде привыкли, что где-то иногда могут победить, и вообще (по собственным заявлениям) — единственная реальная политическая сила. Теперь выходит, что не так — и сам Бортко называет свою партию «спойлером». И чувствуя, что земля уходит из под ног, железная сталинская дисциплина покрылась ржавчиной, а народ стандартно безмолвствует, пытаются доказать, что они-то, рядовые коммунисты, не Бортко. Они не предадут, не сдадутся и им можно верить.

Только от веры «в них» ничего не зависит. Голосуют ведь не за мужичка с красной повязкой, а за выдвинутого партией кандидата. А как можно верить людям, подобные которым в начале увешали город плакатами с обещаниями «надежды», а потом красиво (не очень) ушли в закат?

Хотя здесь можно вспомнить 1993-й год и причины, по которым именно КПРФ, а не РКРП или «Трудовая Россия» стали главной коммунистической, да ещё и парламентской силой. И что-то для себя понять.

Выборы главы Петербурга, впрочем, неизбежно пройдут 8 сентября 2019-го года. Оставшиеся кандидаты: самовыдвиженец Александр Беглов, представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова и идущий от «Гражданской Платформы» Михаил Амосов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что россияне всё меньше тратят на цветы к 1 сентября. Возможно вместо этого носят их к «политическому трупу» (по собственному выражению) экс-кандидата.