Рис может помочь в борьбе с бессонницей

Люди, которые употребляли больше риса в ходе исследования, реже страдали от бессонницы. Фото: pixabay

Люди, которые употребляли больше риса в ходе исследования, реже страдали от бессонницы. Фото: pixabay

Японские ученые доказали, что страдающим бессонницей людям могут помочь блюда из риса, съеденные на ужин.

Результаты исследования показали, что блюда из отварного риса полезны людям, которые имеют проблемы со сном. После употребления риса в организме вырабатывается аминокислота триптофан, которая затем преобразуется в серотонин, а после в мелатонин, который обладает способностью вызывать сонливость.

В эксперименте ученых приняли участие 1800 добровольцев. Оказалось, что люди, которые употребляли больше риса в ходе исследования, реже страдали от бессонницы. Также доказано, что противоположное действие в борьбе со сном оказывают макаронные изделия.

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