Здоровье может ухудшиться если после 50 лет не будет секса

Исследование показало, что отсутствие сексуальной жизни после 50 лет может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Британские ученые в ходе исследования провели опрос среди людей старше 50 лет насчет их сексульной активности, а также изучили из показатели здоровья. Участниками научного исследования стали 5700 пожилых людей. б этом пишет портал «Актуальные новости».

Оказалось, что представители мужского пола, у которых снизилась сексуальная жизнь в пожилом возрасте, на 63% чаще подвергаются риску развития онкологического заболевания. У женщин, в свою очередь, не было замечено связи между количеством сексуальных контактов и состоянием здоровья.

Ученые рекомендуют пожилым людям чаще заниматься сексом, поскольку во время процесса организм вырабатывает эндорфины, способствующие хорошему самочувствию.

Ранее GazetaSPb сообщала, что больным Паркинсоном советуют чаще заниматься сексом.