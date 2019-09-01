Незнакомец подстрелил петербуржца на Черкасова

Уличная драка в Калининском районе Петербурга закончилась стрельбой. С улицы Черкасова госпитализировали травмированного мужчину.

В полицию обратилась 28-летняя девушка пострадавшего. Она заявила, что 31 августа между её парнем и незнакомым мужчиной завязалась драка на улице. В ходе конфликта злоумышленник достал пистолет и выстрелил.

Мужчину после выстрела увезли на скорой, сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские обследовали место происшествия и нашли пневматический пистолет. Оружие было изъято.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Луге мужчины выстрелил в подростка из травматического пистолета. Мальчик самостоятельно обратился в больницу и рассказал о случившемся.