Российские военные заявили об авиаударе США в Идлибе

Российские военные заявили об авиаударе США в Идлибе
Российская сторона заявила о жертвах авиаудара США. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки нанесли авиационный удар в провинции Идлиб. Об этом 1 сентября заявили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

В центре сообщили, что удар был нанесен 31 августа около трех часов дня в зоне деэскалации между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая. При этом Россия и Турция о действиях США уведомлены не были, пишет «Интерфакс».

Российские военные также заявили об имеющихся «многочисленных жертвах и разрушениях».

Представители США, как уточнили в российском центре, сообщили, что авиаударом был уничтожен пункт управление группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).

Действия Штатов поставили под угрозу режим прекращения огня, считает российская сторона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сети появилось видео атаки иранского отряда «Аль-Кудс».

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