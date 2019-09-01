В Госдуме считают, что США не хотят мира на Ближнем Востоке

В Госдуме считают, что США не хотят мира на Ближнем Востоке
США 31 августа ударили с воздуха по Идлибу без мнения России и Турции. Фото: pixabay.com

В Идлибе находились 20-30 тысяч террористов на июль 2019 года, но Америка не согласовала удар с РФ и Сирией

Антон Морозов считает, что Америка не заинтересована в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Член комитета Госдумы по международным делам оценил авианалет США на Идлиб.

Морозов заявил RT 1 сентября, что американцы пытаются сохранить накал в Сирии и регионе в целом. По его мнению, США извлекают из ситуации выгоду на политической арене.

Идлиб расположен на северо-западе Сирии. В 2012 году с началом гражданской войны повстанцы взяли контроль над городом, а в 2015-ом его захватили исламские радикалы. По данным американского комитета начальников штабов, в Идлибе находились 20-30 тысяч террористов на июль 2019 года, но Америка не согласовала удар с РФ и Турцией.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Польша объяснила, почему не пригласила Россию на годовщину Второй мировой.

авиаудар Ближний Восток госдума Идлиб Сирия США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дрозденко открыл новую школу в самом дальнем поселке Ленобласти
В Госдуме считают, что США не хотят мира на Ближнем Востоке
Около 2,6 тысяч фанатов поддержат “Зенит” в игре со “Спартаком”
В Петергофе неизвестный с модной стрижкой изнасиловал мойщицу машин
«Джокера» в Венеции проводили восьмиминутными овациями
У спящего на могиле Цоя мужчины украли велосипед
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»
Водитель погиб под Гатчиной после столкновения с деревом