В Госдуме считают, что США не хотят мира на Ближнем Востоке

США 31 августа ударили с воздуха по Идлибу без мнения России и Турции. Фото: pixabay.com

США 31 августа ударили с воздуха по Идлибу без мнения России и Турции. Фото: pixabay.com

В Идлибе находились 20-30 тысяч террористов на июль 2019 года, но Америка не согласовала удар с РФ и Сирией

Антон Морозов считает, что Америка не заинтересована в деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Член комитета Госдумы по международным делам оценил авианалет США на Идлиб.

Морозов заявил RT 1 сентября, что американцы пытаются сохранить накал в Сирии и регионе в целом. По его мнению, США извлекают из ситуации выгоду на политической арене.

Идлиб расположен на северо-западе Сирии. В 2012 году с началом гражданской войны повстанцы взяли контроль над городом, а в 2015-ом его захватили исламские радикалы. По данным американского комитета начальников штабов, в Идлибе находились 20-30 тысяч террористов на июль 2019 года, но Америка не согласовала удар с РФ и Турцией.

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