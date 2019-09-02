Петербург любят больше, чем Москву

Опрос: в Петербурге живут более позитивные люди чем в Москве. Фото: pixabay.com

Опрос: в Петербурге живут более позитивные люди чем в Москве. Фото: pixabay.com

Нравиться жить в Петербурге 90% жителей этого города, а вот Москвой довольны всего 84% москвичей. При опросе респондентов, которое провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJ учитывались многие параметры качества городской среды.

В Петербурге, например, 48% горожан отмечают развитие ресторанной отрасли, в Москве ей довольны всего 38%. Но вот зато в столице намного лучше, по мнению жителей города развивается общественный транспорт: 44% в Москве и всего 27% в Петербурге.

С парками в Петербурге тоже не очень: всего 28% жителей Северной столицы довольны их развитием, тогда как в Москве-32%!

Так же обстоят дела с автодорогами – в Москве ими довольна почти треть опрошенных, в Петербурге развитие транспортной инфраструктуры положительно оценили всего 16% горожан. Школы и детсады также лучше в Москве.

Однако, несмотря на такое количество позитивных обстоятельств жизни в столице России, в Петербурге нравится жить большему числу опрошенных горожан. Возможно потому, что сами жители Северной столицы считают себя более приветливыми, недели москвичи: 23% и 15% соответственно.

Даже несмотря на то, что экология города на Неве травится всего 6% опрошенных, против 11% в Москве.