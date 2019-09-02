«Зенит» приобретет Караваева за 8 млн евро у «Витесса»

В скором времени петербургский «Зенит» сообщит о пополнении в команде. Ожидается, что воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев подпишет 4-летний контракт с сине-бело-голубыми.

По данным СМИ, петербургский клуб завершает переговоры относительно трансфера 24-летнего защитника нидерландского «Витесса». Сумма перехода футболиста в «Зенит» составляет 8 миллионов евро.

Воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев играет за голландский «Витесс» с января прошлого года, контракт подписан до лета 2021 года. На счету футболиста 1 мяч и 8 результативных передач в минувшем сезоне на уровне клуба.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Зенит» предлагает «Витессу» 3 млн евро за трансфер Караваева. Игрок прокомментировал слухи о его возможном переходе в «Зенит». «Никогда не говори никогда. Сейчас я не могу говорить на эту тему».