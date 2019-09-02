В сточных водах «Проминкома» нашли превышение меди и фенола

В сточных водах &#171;Проминкома&#187; нашли превышение меди и фенола
В сточных водах обнаружили превышение нормативов по ряду веществ. Фото: pixabay.com

Решением суда ЗАО «Проминком» обязали повысить качество сточных вод. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга.

В стоках компании обнаружили превышение нормативов по ряду веществ. В том числе фенола, меди, алюминия и железа.

С иском к ЗАО «Проминком» обратился прокурор Московского района. Он ссылался на законодательство об охране окружающей среды. Иск был удовлетворен.

Компания попыталась обжаловать решение Московского районного суда. Однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Требования прокурора вторая инстанция признала правомерными.

Устранение нарушений находиться на контроле прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Квотел». Компанию просят улучшить качество сточных вод, сбрасываемых в канализацию. В них выявили превышение нормативов по железу и жирам.

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