Прокурор Петербурга подал иск против нарушения сброса сточных вод в канализацию

Компанию ООО «Квотел» могут принудить к проведению мероприятий для улучшения состояния сточных вод. Такое требование высказал суду прокурор района. Причиной иска стали результаты проверки.

Состав сточных вод в централизованных системах водоотведения должны соответствовать установленным показателям и допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Как сообщает прокуратура города, «Квотел» в апреле прошлого года произвела сброс сточных вод, где превысила установленные нормативы водоотведения по железу и жирам. Из-за чего, в защиту природы, прокурор обратился в суд.

Ленинский районный суд удовлетворил его требования. Ведомство проконтролирует исполнение судебного акта нарушителем.

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