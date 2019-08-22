Прокурор Петербурга подал иск против нарушения сброса сточных вод в канализацию

Прокурор Петербурга подал иск против нарушения сброса сточных вод в канализацию
Прокуратура проверит выполнение устранения нарушений. Фото: pixabay.com

Компанию ООО «Квотел» могут принудить к проведению мероприятий для улучшения состояния сточных вод. Такое требование высказал суду прокурор района. Причиной иска стали результаты проверки.

Состав сточных вод в централизованных системах водоотведения должны соответствовать установленным показателям и допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Как сообщает прокуратура города, «Квотел» в апреле прошлого года произвела сброс сточных вод, где превысила установленные нормативы водоотведения по железу и жирам. Из-за чего, в защиту природы, прокурор обратился в суд.

Ленинский районный суд удовлетворил его требования. Ведомство проконтролирует исполнение судебного акта нарушителем.

Ранее в GazetaSPb сообщала о медицинском центре без лицензии.

загрязнение иск прокуратура санкт-петербурга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Только половина россиян знает, как выглядит флаг страны
Масштабный пожар на Складской тушат с вертолета
Пострадавшие сотрудники «Росатома» идут на поправку
На строительство поликлиники в Кудрово выдали разрешение
Прокурор Петербурга подал иск против нарушения сброса сточных вод в канализацию
Что известно о прибывшей в Петербург роскошной яхте Black Pearl
Активисты хотят перенести Приморский порт в Кронштадт
В США потребовали включить в СНВ-3 всё новое российское оружие