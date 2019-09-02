Феминисток оштрафуют за антисанитарию в кафе «Симона»

Феминисток оштрафуют за антисанитарию в кафе &#171;Симона&#187;
Хозяйка "Симоны" заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей. Фото: pixabay

Досуговое заведение «Симона», предназначенное исключительно для женщин, не прошло санитарно-эпидемиологическую проверку.

Согласно данным Объединенной пресс-службы городских судов, Ленинский районный суд привлек к административной ответственности за антисанитарию досуговое заведение «Симона», которое могут посещать только женщины.

По решению суда владелицу заведения привлекут к административной ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических норм». Хозяйка «Симоны» заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Милонов рад, что фемкафе «Симона» провалило проверку Роспотребнадзора. Депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил о закрытии феминистского кафе «Симона» в своем Facebook. Он посоветовал местным жителям ходить в «нормальные места».

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Феминисток оштрафуют за антисанитарию в кафе «Симона»