Сине-бело-голубые разъехались по национальным сборным

Футболисты петербургского клуба «Зенит» отправились в свои сборные. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), сегодня, 2 сентября, игроки «Зенита» разъехались по своим национальным сборным. Так, в расположение российской сборной отправились Андрей Лунев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Они сыграют в составе сборной два отборочных матча Евро-2020 — 6 сентября в Глазго против Шотландии и 9 сентября в Калининграде против Казахстана.

В свои сборные также вызваны Сердар Азмун — Иран, Вильма Барриос — Колумбия, Роберт Мак — Словакия и Миха Мевля — Словения.

Остальные сине-бело-голубые продолжат свои тренировки 5 сентября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Зенит» приобретет Караваева за 8 млн евро у «Витесса».