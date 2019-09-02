Лозе не нравятся шутки про “3 сентября” Шуфутинского

Лозе не нравятся шутки про “3 сентября” Шуфутинского
Шуфутинский предупредил подписчиков о близости 3-го сентября. Фото: скриншот Instagram

Шуфутинский не намерен прекращать исполнение главного осеннего хита.

Россияне переворачивают календари и обнаруживают, что 3 сентября снова наступило. Интернет наполняют смешные картинки про Михаила Шуфутинского и его хит “3-е сентября”.

Юрий Лоза заявил РИА Новости 2-го числа, что песню Шуфутинского обсуждают лишь раз в году. Музыкант считает разговоры о хите “безвкусицей”. Лоза считает, что мем на песню Шуфутинского работает только один раз в 365 дней, что должно отменять шутку.

Почему мем нельзя использовать только один раз в году, Лоза не объяснил.

Сам Шуфутинский заявил изданию, что поет хит уже четверть века и не намерен прекращать. Сама песня впервые прозвучала в исполнении музыканта в 1993 году, автором текста стал Игорь Николаев, а музыки — Игорь Крутой.

Иногда может показаться, что музыканту Юрию Лозе “все не то, все не так”: ранее GazetaSPb сообщила, что Лоза раскритиковал дочь Алсу за миллион, отданный на благотворительность.

3 сентября лоза мем музыка шуфутинский юмор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Человек съедает до 70 тысяч частиц микропластика в год
Лозе не нравятся шутки про “3 сентября” Шуфутинского
Путин узнал о чиновнице, оскорбившей пострадавших от паводка в Иркутске
Малышева отчитала блогера Терешина с “руками-базуками”
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Пьяный таксист снес светофор на юге Петербурга
Первый космический отель хотят открыть в 2025 году
“Личинка Чужого” попала на видео у берегов Аляски