Лозе не нравятся шутки про “3 сентября” Шуфутинского

Шуфутинский не намерен прекращать исполнение главного осеннего хита.

Россияне переворачивают календари и обнаруживают, что 3 сентября снова наступило. Интернет наполняют смешные картинки про Михаила Шуфутинского и его хит “3-е сентября”.

Юрий Лоза заявил РИА Новости 2-го числа, что песню Шуфутинского обсуждают лишь раз в году. Музыкант считает разговоры о хите “безвкусицей”. Лоза считает, что мем на песню Шуфутинского работает только один раз в 365 дней, что должно отменять шутку.

Почему мем нельзя использовать только один раз в году, Лоза не объяснил.

Сам Шуфутинский заявил изданию, что поет хит уже четверть века и не намерен прекращать. Сама песня впервые прозвучала в исполнении музыканта в 1993 году, автором текста стал Игорь Николаев, а музыки — Игорь Крутой.

Иногда может показаться, что музыканту Юрию Лозе “все не то, все не так”: ранее GazetaSPb сообщила, что Лоза раскритиковал дочь Алсу за миллион, отданный на благотворительность.