Лоза раскритиковал Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Российский музыкант Юрий Лоза подверг критике дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. Причиной критики послужил выигранный ей в шоу «Голос. Дети» миллион рублей, который Микелла отдала на благотворительность.

«За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит», — заявил Лоза в интервью «Вечерней Москве».

По мнению музыканта, после скандала вокруг итогов голосования на шоу «Голос. Дети» певице следовало бы отдать на благотворительность собственные деньги.

Напомним, что ситуация с подкупом и накруткой голосов в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети» вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Алсу рассказала, как ее дочь сама решила передать 1 млн рублей с «Голос. Дети» благотворительному фонду.