Алсу рассказала, как ее дочь сама решила передать 1 млн рублей с «Голос. Дети» благотворительному фонду

Миллион рублей отправлен на благотворительность ребенком. Фото: pixabay
Миллион рублей отправлен на благотворительность ребенком. Фото: pixabay

Победительница шоу талантов на 1 канале, дочь певицы Алсу – Микелла перевела благотворительному фонду свой выигрыш.

Микелла Абрамова, дочь Алсу, одержавшая победу благодаря своим вокальным данным, перечислила выигрыш с шоу фонду им. Анжелы Вавиловой в Татарстане. Мама-музыкант Алсу сама рассказала об этом на благотворительном концерте в Международный день защиты детей.

До этого один из основателей фонда Владимир Вавилов подтвердил информации о поступлении денежных средств.

«Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности», — прокомментировала поступок Микеллы Алсу.

Известно, что татарстанский фонд начал осуществлять свою деятельность еще в 2003 году. Деятельность данной организации имени Анжелы Вавиловой множество раз отмечалась различными наградами.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Меган Маркл возмутила британцев тратами на одежду: одно её платье стоит, как однушка на Васильевском острове.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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