Назван список товаров, которые чаще берут по акции

Эксперты рассказали, что россияне чаще всего по акциям покупают стиральные порошки, кондиционеры для белья и шоколад. Однако в целом рост продаж в России товаров по промо-акциям замедляется.

Исследование проводилось на протяжение года — июля 201 по июнь 2019. Как и в прошлом году, рейтинги в непродовольственных категориях возглавили стиральные порошки, кондиционеры для белья и средство для мытья посуды. Доля их продаж по промо-акциям составила 53%.

В категориях продовольственных товаров лидирующую позицию занял шоколад. Высокие показатели среди продуктов питания также были у творожных десертов, растворимого кофе и чипсов. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, которое приводит РИА Новости.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге останавливается рост розничной торговли. В этом году в Северной столице заметно замедлился рост розничной торговли. Сейчас он составляет всего 0,8%.