В Петербурге останавливается рост розничной торговли

В этом году в Северной столице заметно замедлился рост розничной торговли. Сейчас он составляет всего 0,8%.

Согласно данным Петростата, за прошедшие месяцы этого года оборот ритейла в Петербурге составил 826,9 млрд рублей, что лишь на 0,8% больше показателей за аналогичный период в прошлом году. Это указывает на то, что в городе практически не повышается рост торговли в розницу.

В прошлом году за аналогичные семь месяцев прирост по розничной торговле составлял 3,4%. В мае рынок уменьшался на 2,8%, а в июне на 0,1%. Одной из главных причин замедления роста ритейла называют отсутствие роста реальных доходов петербуржцев.

Ранее GazetaSPb сообщала, что рынок недвижимости Петербурга: цены и спрос растут ежегодно. На рынке риэлторских услуг Петербурга, как и у застройщиков, происходит передел.