Дороги Петербурга разгрузились от пробок с началом первого урока

Дороги Петербурга разгрузились от пробок с началом первого урока
Петербург утром встал в пробки. Фото: Ba;tphoto/Павел Долганов

В Петербурге утром 3 сентября дороги встали в аномальные пробки. Водители заторы связывают с началом школьных занятий.

Дороги во вторник окрасились в желтый цвет в районе восьми утра. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность составляла 6 баллов, что необычайно высоко для ранних часов.

Наслаждаться свободными трассами водители могли все лето. В августе по утрам пробки, как правило, не превышали три бала. Заторы и ожидание вернулись на дороги города с началом учебного года.

Напряженность спала к десяти утра, когда школьники уже были на занятиях, а их родители успели вернуться домой или доехать до работы. Сейчас, по данным «Яндекс. Пробок», заторы оцениваются в 4 балла. «Красные» участки наблюдаются в районе Литейного моста, Балтийского вокзала и Дворцовой набережной.

Дорожная ситуация в 10:30 утра. Скриншот: Яндекс. Пробки

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в первый учебный день, 2 сентября, на дорогах Петербурга образовались пробки. В пиковые часы заторы дошли до 9 баллов.

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