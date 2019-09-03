«Ростелеком» установит две тысячи камер наблюдения в Петербурге

В течение 2020 года общее количество камер в городе достигнет 70 тысяч. Фото: pixabay

В течение 2020 года общее количество камер в городе достигнет 70 тысяч. Фото: pixabay

Российская компания выиграла конкурс на установку камер в Северной столице, он был объявлен комитетом по информации и связи Петербурга (КИС).

Согласно данным сайта госзакупок, «Ростелеком» обошел холдинг «ЭР-Телеком» и заключил контракт с КИС, стоимость которого составляет 492,6 млн рублей. Согласно условиям подписанного документа, оператор установит 2 тысячи камер видеонаблюдения в течение двух лет — с октября 2019 года по декабрь 2021 года.

Смольный осуществляет эту закупку в рамках программы «Безопасный город». На ее финансирование было запрошено 3 млрд рублей, часть из них потратят на установку 3 тысяч камер. В течение следующего года общее количество камер в городе достигнет 70 тысяч.

Ранее GazetaSPb сообщала, что “Ростелеком” хочет спрятать провода под землей. Проект “Чистое небо” уже успешно работает в Москве. “Ростелеком” может расширить программу и на Петербург.