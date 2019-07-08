“Ростелеком” хочет спрятать провода под землей

На Невском провода начали убирать в 2017-ом, но до сих пор не закончили. Фото: pixabay.com

На Невском провода начали убирать в 2017-ом, но до сих пор не закончили. Фото: pixabay.com

Проект “Чистое небо” уже успешно работает в Москве.

Крупнейший российский цифровой провайдер “Ростелеком” может расширить программу “Чистое небо” и на Петербург. Кабели компании могут исчезнуть с улиц и окажутся под землей.

Провайдер уже начал переносить кабельную сеть под землю в других городах России, сообщает газета “Коммерсантъ” 8 июля. Проект “Чистое небо” запустили в пилотном режиме на Невском проспекте в 2017 году, но до конца так и не довели. Проект уже работает в Москве — власти города провели целую “канализацию” кабелей длиной в 470 км.

Штаб-квартира “Ростелекома” расположена именно в Санкт-Петербурге на Гончарной ул. С 2006 года компания юридически зарегистрирована именно в Северной столице. Оборот компании составляет 320 млрд в 2018 году, чистая прибыль за прошлый год перевалила за 15 млн, а число сотрудников превышает 128 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что бесплатный интернет в Петербурге не вредит провайдерам.