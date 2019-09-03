В Соляном переулке эвакуировали школу из-за короткого замыкания

В Соляном переулке эвакуировали школу из-за короткого замыкания
В школе сработала пожарная сигнализация. Фото: pixabay

В школе №181, расположенной по адресу Соляной переулок, 12, произошло короткое замыкание. Задымление стало причиной временной эвакуации 350 человек.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел утром 3 сентября в здании школы №181 в Центральном районе Петербурга. В помещении кухни замкнуло электропечь, что повлекло серьезное задымление. В результате в школе сработала пожарная сигнализация.

Все ученики были оперативно выведены из здания. Всего до приезда сотрудников экстренных служб было эвакуировано 350 человек. Никто не пострадал.

Учебный процесс продолжится после проветривания всех школьных помещений.

Ранее GazetaSPb сообщала, что 2 сентября в Петербурге эвакуировали офисный центр «Эврика». Некоторые из очевидцев сообщали, что на крыше здания был виден дым. Информация о пострадавших не поступала.

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