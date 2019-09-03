В Ленинградской области накрыли казино

В Ленинградской области накрыли казино
В помещении было найдено 12 игровых автоматов. Фото: https://pixabay.com/

Сотрудниками МВД в рамках работы по выявлению и пресечению деятельности незаконных игорных заведений было обнаружено подпольное казино. Его местонахождение оказалось в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.

По факту проверки оперативниками было установлено, что в торговом павильоне, в помещении кафе действительно существовало казино. Об этом GazetaSPb сообщили в прессслужбе ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленобласти. В игорном заведении обнаружены автоматы «Gaminator«, которые были изъяты служащими МВД в количестве двенадцати штук в ходе оперативнорозыскных мероприятий.

На данный момент в полицию доставлены две 44летние женщины, их подозревают в причастности к организации подпольного казино.

Напомним, что ранее GazetaSPb также сообщала о двух женщинах, организовавших подпольное казино во Всеволожске.

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В Ленинградской области накрыли казино
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