В Ленинградской области накрыли казино

Сотрудниками МВД в рамках работы по выявлению и пресечению деятельности незаконных игорных заведений было обнаружено подпольное казино. Его местонахождение оказалось в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области.

По факту проверки оперативниками было установлено, что в торговом павильоне, в помещении кафе действительно существовало казино. Об этом GazetaSPb сообщили в пресс—службе ГУ МВД по Санкт—Петербургу и Ленобласти. В игорном заведении обнаружены автоматы «Gaminator«, которые были изъяты служащими МВД в количестве двенадцати штук в ходе оперативно—розыскных мероприятий.

На данный момент в полицию доставлены две 44—летние женщины, их подозревают в причастности к организации подпольного казино.

Напомним, что ранее GazetaSPb также сообщала о двух женщинах, организовавших подпольное казино во Всеволожске.