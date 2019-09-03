Сад в Петербурге будет назван в честь Жореса Алферова

Сад, который хотят назвать в честь нобелевского лауреата, расположен в Калининском районе. В нем собираются проводить экскурсии и научно-просветительские мероприятия.

Такое решение приняли в Топонимической комиссии города. Как сообщает издание «Петербургский дневник», имя Жореса Алферова получит сквер, находящийся между проспектом Науки и улицей Верности. Пространство парка планируется превратить в научную площадку для юного поколения.

Главная цель проекта — не только сохранить память о великом ученом, но и продолжить его просветительское дело.

Все необходимые акты собираются оформить в ближайшее время. Окончательное решение будет принято врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о кончине Жореса Алферова. Ученый-физик и вице-президент РАН ушел из жизни1 марта 2019 года.