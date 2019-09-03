В «Брате-3» предлагают купить роль за пять миллионов рублей

Больших денег стоят только главные роли, а вот эпизодические готовы продать за 500 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщается на сайте проекта. Принять участие в съемках предлагают любому человеку, главное, чтобы было желание и деньги. От претендента на главную роль ждут как минимум пять миллионов рублей, от желающих сыграть роль второго плана – два с половиной, а за эпизодическую роль – 500 тысяч рублей.

Напоминаем, что снимать фильм «Брат-3» начнут в октябре текущего года, а завершат работу над лентой к началу марта 2020 года. Режиссером картины выступил шоумен Стас Барецкий. По предварительным данным, фильм может набрать до 20 миллионов просмотров.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Микки Рурк сыграет бандита в фильме «Брат-3».

Стас Барецкий рассказал «СтарХиту», что Микки Рурк потребовал гонорар в $300 тысяч. Шоумен уточнил, что звезда из Голливуда сыграет роль русского бандита, который «крышует» нелегальные казино.