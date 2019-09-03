В Париже украли вторую работу Бэнкси

Дорожный знак с изображением крысы просто пропал.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщает французский телеканал LCL. В Париже украли граффити, авторство которого приписываются стрит-арт художнику Бэнкси. Оно размещалось на дорожном знаке на улице Рамбюто, теперь его просто нет.

Напоминаем, что до этого во Франции украли другое граффити художника – он сделал его в память о жертвах теракта 15 ноября 2015 года.

К слову, недавно журналисты нашли единственное видео, на котором якобы Бэнкси дает интервью. Мужчина скрывает лицо футболкой – до сих пор непонятно, как именно выглядел стрит-арт художник.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Великобритании продают грузовик, который расписал Бэнкси. В сообщении аукционного дома отмечается, что грузовик марки Volvo FL6 является самой большой созданной Бэнкси работой. Художник расписал его в 2000 году. Около 80 квадратных метро грузовика покрыто граффити.