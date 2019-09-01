В Великобритании продают грузовик, который расписал Бэнкси

Грузовик марки Volvo FL6 является самой большой созданной Бэнкси работой. Фото: кадр из видео

Грузовик марки Volvo FL6 является самой большой созданной Бэнкси работой. Фото: кадр из видео

В английском городе Чичестер с молотка продают грузовик Volvo FL6, расписанный известным уличным художником Бэнкси. Стоимость лота составляет $1,3-2 млн. Об этом сообщается на сайте аукциона.

В субботу 14 сентября состоится автомобильный аукцион Goodwood Revival на котором будет выставлен на продажу 17-тонный грузовик, внешний вид которого украшает граффити художника Бэнкси.

В сообщении аукционного дома отмечается, что грузовик марки Volvo FL6 является самой большой созданной Бэнкси работой. Художник расписал его в 2000 году. Около 80 квадратных метро грузовика покрыто граффити.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Великобритании закрасили одну из известных работ Бэнкси. В английском городе Дувр уничтожили одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси. Стену здания, на котором было граффити, обнесли строительными лесами и закрасили краской.