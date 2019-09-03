«Зенит» определился с заявкой на Лигу Чемпионов

В составе «сине-бело-голубых» на поле выйдут Малков и Караваев, которые недавно присоединились к команде.

Об этом стало известно 3 сентября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» наконец заявился на Лигу Чемпионов, о чем сообщается на официальном сайте зенитовцев. Список игроков выглядит следующим образом.

В качестве вратарей в матчах примут участие Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин. Из защитников поедут Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников.

Что касается полузащитников, то список выглядит так: это Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков.

А вот нападающих поедете четверо: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ригони хочет остаться в «Сампдории». Футболист перешел в итальянский клуб, но его контракт с «Зенитом» истекает только через два года.