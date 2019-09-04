Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию

Местный врач решил, что девочка перегрелась, после того как ее несколько раз вырвало.

У пятилетней девочки из Ирландии обнаружили опухоль мозга. Мать девочки посчитала симптомы смертельной болезни аллергией, а местный врач решил, что ребенок перегрелся.

Жительница Дублина заметила, что пятилетняя дочь не общается с другими детьми и выглядит “отрешенно”, сообщает Irish Mirror. Ребенка несколько раз вырвало, но женщина решила, что у ребенка развилась аллергия на один из продуктов. Местный врач предположил, что ребенок перегрелся.

После обморока у ребенка родители вызвали на дом врачей “Скорой помощи”. МРТ показало развивающуюся опухоль головного мозга. Девочку прооперировали и родители увезли ее домой.

Успешность лечения опухоли зависит от стадии диагностики. По данным в сети, выживаемость пациентов после лечения опухоли на ранних стадиях составляет от 60 до 80%. При лечении на поздних стадиях пятилетняя выживаемость составляет 30-40%.

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