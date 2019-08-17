Канадка несколько лет игнорировала симптом рака кожи

Девушка не обращалась к врачу пока пятно не начало краснеть. Фото: pixabay.com

Девушка не обращалась к врачу пока пятно не начало краснеть. Фото: pixabay.com

Биопсия показала наличие опухоли, но операция помогла спасти девушку.

Канадка Трейси Френч вылечилась от рака кожи. Она рассказала, что игнорировала симптом несколько лет.

Девушка рассказала The Sun, что несколько лет назад над ее верхней губой появилось небольшое светло-розовое пятнышко. Поначалу она приняла его за прыщ, но спустя какое-то время пятно покраснело и Фреч пошла к врачам. Биопсия показала, что у женщины развилась злокачественная опухоль.

Своевременная операция помогла избавить женщину от рака. Она посоветовала аккуратнее загорать и консультироваться с врачами при любых странных пятнах на теле.

Американские ученые из университета Брауна недавно заявили, что от рака кожи помогает витамин А — при достаточном потреблении риск снижается в среднем на 17%. Витамин есть в батате и моркови. Ранее GazetaSPb сообщила о главных симптомах рака в организме.