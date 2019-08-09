Названы главные симптомы развития рака в организме

Названы главные симптомы развития рака в организме
На онкологическом учете стоят 3,63 млн россиян. Фото: pixabay.com

Точно определить заболевание помогут только анализы.

Необычные кровотечения или выделения жидкостей могут быть первым признаком рака. Онколог назвал главные симптомы, которые помогут диагностировать заболевание.

При развитии рака на теле могут появляться уплотнения и шишки, рассказал журналу “Профиль” главный научный сотрудник онкоотдела ФГБУ “ФНКЦ ДГОИ Рогачева” Сергей Абашин 9 августа. Стоит обратить внимание на незаживающие раны и нарушения в работе мочевыделительной системы и кишечника.

Рак могут сопровождать кашель, боль при сглатывании, изменения в родинках. Точно определить заболевание помогут только анализы — все эти симптомы могут говорить и о других болезнях.

На онкологическом учете стоят 3,63 млн россиян, в 2018 году выявлено 617 тысяч новых случаев. Сейчас Россия стоит на пятом месте по смертности от рака после Китая, США, Индии и Японии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что число больных раком детей достигло пика за 10 лет.

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