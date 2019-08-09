Число онкобольных детей в России достигло своего пика за 10 лет

Число больных раком детей в возрасте от 0 до 14 увеличилось на 4,3%. Фото: pixabay

Число больных раком детей в возрасте от 0 до 14 увеличилось на 4,3%. Фото: pixabay

Число детей со злокачественными образованиями достигло 26 955 человек в 2018 году, что следует из данных Росстата.

В прошлом году число онкобольных детей увеличилось на 4,5% по сравнению с 2017 годом.Число больных раком детей в возрасте от 0 до 14 увеличилось на 4,3% и составило 21 248 человек. Число детей в возрасте от 15 до 17 лет повысилось на 5% с 2017 года и составило 5 707 человек, в 2008 году данный показатель был ниже на 36,9%. Росстат пояснил, что речь идет о детях, которые стоят под диспансерным наблюдением. Об этом пишет РИА Новости.

Академик Российской академии наук,профессор Александр Румянцев назвал рост данного показателя позитивным, поскольку он отражает рост числа детей, которые находятся под присмотром врачей, а также об эффективности лечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минздрав назвал регионы РФ с наибольшим числом больных туберкулезом. Минздрав представил статистику за 2018 год, где показаны регионы с наибольшим числом больных туберкулезом.