Фанаты обсуждают заявку “Зенита” на матчи Лиги Чемпионов

В основный список попали 23 игрока и еще шестерых включили в список B. Фото: "Зенит"

В основный список попали 23 игрока и еще шестерых включили в список B. Фото: "Зенит"

Болельщиков интересует судьба Кокорина и попадание в список Краневиттера.

Фанаты “Зенита” обсуждают заявку клуба на матчи “Лиги Чемпионов”. Прежде всего, некоторые болельщики считают, что без Заболотного петербургскому клубу не удастся выйти из группы.

Напомним, в основный список попали 23 игрока и еще шесть включили в список B – ранее GazetaSPb назвала футболистов, которые отправятся на турнир.

Пользователей соцсетей волнует, возможно было бы заявить на турнир Александра Кокорина, отбывающего срок — футболист может выйти по УДО этой осенью. Вероятно, нельзя: Кокорин сейчас выступает как свободный агент, а таких, по правилам УЕФА, на турнир не берут. Физическая форма нападающего тоже вызывает вопросы — но и клуб, и сам Кокорин заинтересованы в возвращении игрока в команду.

Главным вопросом фанатов к самому списку игроков стало наличие в заявке полузащитника Матиаса Краневиттера — некоторые считают, что на его место мог бы встать Леон Мусаев, которые вошел в список B.