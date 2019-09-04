Россияне смогут снять наличные на кассах магазинов уже в октябре

Услугой снятия наличных на кассах магазинов смогут воспользоваться более 38 миллионов россиян, владельцев банковской карты «Мир».

Пробный проект для подобных операций стартует в конце октября текущего года. К началу следующего года его участниками станут более трех тысяч торгово-сервисных предприятий.

Данная услуга позволит увеличить число проводимых операций по банковским картам. По словам главы Национальной системы платежных карт, клиенты все реже снимают деньги в банкоматах, пользуясь услугой выдачи наличных на кассах.

В полную силу проект заработает к середине весны следующего года. Сейчас Сбербанк занимается реализаций проекта по снятию денег в магазинах. Это поспособствует увеличению финансовой доступности в отдаленных районах страны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на кассах магазинов можно будет снимать наличные.