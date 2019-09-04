Мужчина открыл стрельбу по собакам из найденного ружья в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по сообщению о стрельбе в Выборгском районе Ленобласти.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, 34-летняя жительницы поселка Цвелодубово сообщила в полицию о выстрелах на улице 3 сентября. Выехавшие на место стражи порядка установили, что из ружья стрелял местный житель в возрасте 54 лет. По его словам, огнестрельное оружие он нашел несколько лет назад на озере. Обошлось без пострадавших.

В тот же день в полицию обратилась 65-летняя женщина, она подтвердила факт стрельбы и уточнила, что ее сосед стрелял по собакам во дворе. Кроме того, он угрожал сжечь ее дом. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что у стрелявшего на детской площадке на Ударников нашли гранату.