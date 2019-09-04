Мигрант и наркоман напали на петербуржца в подъезде на Канонерской

Одного мужчину судили за хранение наркотиков, второй находится в Петербурге без регистрации.

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин, которых подозревают в разбое. Молодые люди отобрали у петербуржца сумку с планшетом.

Житель Адмиралтейского района обратился в полицию ночью 3 сентября, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 4 сентября. Он объяснил, что на него напали неизвестные с ножом в подъезде дома на Канонерской улице. 24-летнего мужчину госпитализировали, но его состояние называют удовлетворительным — отделался ушибами.

Полицейские задержали двух мужчин. Одному исполнилось 26 лет: его уже судили за хранение запрещенных веществ. Второму — 25, и он находится в Петербурге незаконно, поскольку приехал из Средней Азии и живет без регистрации. Задержанные не работают.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Ленобласти мужчина обстрелял собак из найденного ружья.