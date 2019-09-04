Самую большую в мире надувную лодку создали в Петербурге

Созданные петербургскими конструкторами надувные лодки отправятся в путешествие по Амазонке в Южной Америке в 2020 году.

Петербуржцы создали самую большую в мире надувную лодку, длина которой достигает 11,5 метров, а ее грузоподъемность не менее 2 тонн. Об этом сообщает Piter.TV со ссылкой на руководителя команды PLAN X Adventure Team, которая отправится на этой лодке в путешествие по Латинской Америке в конце следующего года.

Судно уже испытали в акватории Ладожского озера. Отмечается, что его максимальная скорость составляет 10 километров в час при использовании двигателя мощностью 5 л.с.

Команда путешественников из России PLAN X Adventure Team отправится в экспедицию по Амазонке на двух подобных лодках. Восемь человек отправятся по маршруту длиной семь тысяч километров из Перу в Бразилию. Они планируют провести около двух месяцев в экспедиции.

Ранее GazetaSPb сообщала, что уличные художники создали масштабный стрит-арт в Гатчине.