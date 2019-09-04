Отец Ольги Бузовой задолжал 32 тысячи по налогам

Отец российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Игорь Бузов задолжал налоговой службе 32 тыс. 605 рублей и 43 копейки. Информация об этом содержится в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

С 2015 года в базе размещено девять записей об Игоре Бузовом, пишет «Мойка78». Все они связаны с неуплатой налогов. Актуальное производство открыто 2 августа.

С отца певицы хотят взыскать налоги и сборы в 32 тыс. рублей, включая пени. В случае, если долг не будет погашен, на него могут завести уголовное дело за неисполнение решения суда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов намерен продать загородный дом в коттеджном поселке Соловьиная роща. Строительство его началось во время их совместной жизни. Стоимость дома Тарасов оценил в 78 млн рублей.