Тарасов продает построенный с Бузовой загородный дом

Тарасов продает построенный с Бузовой загородный дом
Футболист Дмитрий Тарасов выставил на продажу трехэтажный дом с эксклюзивным дизайном. Фото: @realty_all_sale/ Instagram

Экс-супруг Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов, намерен продать роскошный загородный дом, строительство которого началось во время их совместной жизни.

Футболист Дмитрий Тарасов выставил на продажу трехэтажный дом с эксклюзивным дизайном, площадь которого составляет 1000 кв.м. За 25 соток земли и особняк экс-игрок московского «Локомотива» хочет 78 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В особняке несколько спален и ванных комнат, огромная гардеробная, гостиная комната, большой бассейн и вместительный гараж. На участке также находится дом для прислуги.

Тогдашние супруги строили дом вместе. Однако, вопреки желанию Бузовой, футболист оформил жилье на свою маму, поэтому при разводу Ольга осталась, так сказать, у разбитого корыта.

Напомним, что 32-летний спортсмен уже несколько месяцев не работает, а его жена Анастасия Костенко недавно заявила о беременности. Тарасов станет отцом уже в третий раз.

Ранее GazetaSPb сообщала, что у экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова будет третий ребенок

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