У экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова будет третий ребенок

Об этом стало известно благодаря фото в социальной сети, которое выложила на своей странице в Instagram жена футболиста, модель Анастасия Костенко. На снимке запечатлены уже заметно беременная Анастасия, Дмитрий и их годовалая дочь Милана. «Любовь творит чудеса» — так подписала фотографию модель.В комментариях под фото подписчики выразили свою радость и поздравили будущих родителей.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в начале января 2018 года. До этого Тарасов был женат на Ольге Бузовой, о разводе с которой стало известно в 2016 году. У спортсмена также есть десятилетняя дочь Ангелина от первого брака.

Напомним, что футболист покинул ФК «Локомотив» летом 2019 года из-за окончания контракта.

Ранее GazetaSPb рассказывала о том, что у Дмитрия Тарасова возникли проблемы с выездом за границу из-за долгов по алиментам.