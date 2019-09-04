Украина предложила России вернуться к работе в СЦКК в Донбассе

Украинская сторона выступила с предложение о возвращении России в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом 4 сентября сообщила пресс-секретарь полпреда Украины Дарья Олифер.

«Этот двусторонний российско-украинскую механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», — написала она в Facebook.

Олифер отметила, что вопрос о возвращении России в СЦКК был поставлен в рамках заседания Контактной группы (ТКГ).

Напомним, Россия покинула СЦКК в декабре 2017 года. Представители Министерства иностранных дел РФ заявили, что российские офицеры больше не могут выполнять свои обязанности «из-за действий украинской стороны».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытках МИД помешать его разговору с президентом России Владимиром Путиным.