Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в августе

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком &#171;Зенита&#187; в августе
Фото "Зенит"

Футболист удостоился этого звания уже несколько раз подряд – фанаты «сине-бело-голубых» очень любят нападающего.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем сообщили на официальном сайте петербургского футбольного клуба. В очередной раз провели голосование между болельщиками, которое должно было выявить лучшего игрока «Зенита» за прошедший август. Фанаты остались верными себе и наградили нападающего Артема Дзюбу. За него в опросе во «Вконтакте» проголосовали более 34% человек. Второе место занял полузащитник Вильмар Барриос – его поддержали 21% болельщиков, а тройку лидеров замкнул защитник Ярослав Ракицкий с 15% голосов.

Напоминаем, что в августе Артем Дзюба смог забить четыре гола и отдать одну результативную передачу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. Футболист стал лучшим игроком «Зенита» за июль, о чем рассказал своим подписчикам.

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