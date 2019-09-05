Бизнесмена из Петербурга задержали на границе Болгарии и Сербии

Бизнесмена из Петербурга задержали на границе Болгарии и Сербии
Жертвами обмана стали компании «Досфер», «Пожтехпреграда», «Филипп», «Брокер эксперт», «Корела». Фото: https://pixabay.com/

52-летний Эдуард Солохин был задержан в болгарском селе Калотина при попытке проникнуть на территорию Сербии. Мужчина обвиняется в серии мошенничеств.

В России бизнесмен находился под домашним арестом до марта 2019 года. Затем бежал, несмотря на то, что находился в статусе подсудимого. Ему было предъявлено обвинение в нескольких мошенничествах в особо крупных размерах.

Афера заключалась в том, что Солохин предлагал юрлицам различные товары. Как сообщает АБН, получив от компаний предоплату, мужчина просто скрывался вместе с крупными денежными суммами.

Однако во время предварительного следствия Солохин признал вину и, более того, частично возместил ущерб. Его побег удивил не только сотрудников правоохранительных органов, но и родных и близких. После исчезновения мошенника объявили в международный розыск.

Сейчас, после задержания и последующей экстрадиции, дело против афериста возобновят.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что мошенники перебираются в соцсети.

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