Бизнесмена из Петербурга задержали на границе Болгарии и Сербии

52-летний Эдуард Солохин был задержан в болгарском селе Калотина при попытке проникнуть на территорию Сербии. Мужчина обвиняется в серии мошенничеств.

В России бизнесмен находился под домашним арестом до марта 2019 года. Затем бежал, несмотря на то, что находился в статусе подсудимого. Ему было предъявлено обвинение в нескольких мошенничествах в особо крупных размерах.

Афера заключалась в том, что Солохин предлагал юрлицам различные товары. Как сообщает АБН, получив от компаний предоплату, мужчина просто скрывался вместе с крупными денежными суммами.

Однако во время предварительного следствия Солохин признал вину и, более того, частично возместил ущерб. Его побег удивил не только сотрудников правоохранительных органов, но и родных и близких. После исчезновения мошенника объявили в международный розыск.

Сейчас, после задержания и последующей экстрадиции, дело против афериста возобновят.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что мошенники перебираются в соцсети.