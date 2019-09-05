Кабриолет вылетел на трамвайные пути в Петербурге

Трамваи на данном участке путей на некоторое время встали в пробку. Фото: vk.com/spb_today

Трамваи на данном участке путей на некоторое время встали в пробку. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга кабриолет марки «БМВ» вылетел на трамвайные пути вечером 5 сентября.

Дорожно-транспортное происшествие с участием кабриолета произошло неподалеку от гипермаркета «Лента» на улице Савушкина в четверг, 5 сентября. Очевидцы рассказали, что иномарка улетела на пути после того как ее подрезали. Трамваи на данном участке путей на некоторое время встали в пробку.

Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». О пострадавших не сообщалось.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на проспекте Просвещения трамваи попали в ДТП.

Сегодня, 5 сентября, в трамвай №100 въехал другой трамвай, двигавшийся в противоположном направлении. Свидетель дорожно-транспортного происшествия, сообщивший о происшествии, в тот момент находился в трамвае №100. Предполагается, что встречный транспорт сошел с рельсов.