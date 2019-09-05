На проспекте Просвещения трамваи попали в ДТП

Об этом сообщил очевидец в группе социальной сети «Вконтакте». Авария произошла на перекрестке проспекта Просвещения и проспекта Культуры.

Сегодня, 5 сентября, в трамвай №100 въехал другой трамвай, двигавшийся в противоположном направлении. Свидетель дорожно-транспортного происшествия, сообщивший о происшествии, в тот момент находился в трамвае №100. Предполагается, что встречный транспорт сошел с рельсов.

В результате столкновения обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия ожидают прибытия сотрудников ГИБДД для дальнейшего уточнения обстоятельств. Однако сейчас в районе инцидента образовалась трамвайная пробка.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП на Софийской улице, в результате которого водителя пришлось вырезать из автомобиля. Мужчину увезли на «Скорой» в тяжелом состоянии.