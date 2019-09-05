Мужчину вырезали из Solaris после ДТП на Софийской улице

Автомобиль врезался в ограждение, водителя увезли на “Скорой” в тяжелом состоянии.

Hyundai Solaris попал в ДТП ночью на Софийской улице Санкт-Петербурга. Водителя увезли в тяжелом состоянии.

Авария произошла в ночь со среды на четверг 5 сентября, автомобиль двигался от Белы Куна к пр. Славы, сообщили очевидцы в социальных сетях. Предположительно, автомобиль наехал на какое-то препятствие и врезался в металлическую ограду.

За рулем машины сидел 30-летний мужчина. На место происшествия вызвали пожарных, их пришлось резать корпус, чтобы вытащить пострадавшего из автомобиля. Водителя госпитализировали, врачи называют его состояние тяжелым.

В день в Санкт-Петербурге происходит около 300-400 ДТП, однако аварий с пострадавшими меньше — примерно 10-30, по данным ГИБДД.

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