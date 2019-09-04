На Уральской из горящего автомобиля спасли людей

Пострадавшим помогли выбраться байкеры, которые проезжали мимо.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Уральской улице – на дороге загорелся «БМВ». Автомобиль врезался в столб, что и стало причиной пожара. В салоне находились два человека, которые не могли выбраться самостоятельно.

К счастью, мимо проезжали байкеры, которые не остались равнодушными и помогли беднягам. Очевидцы пишут, что все остались живы. Получил ли кто-нибудь травмы – не уточняется. Пользователи соцсетей надеются, что с ними все в порядке.

«Спасибо проезжающим мимо байкерам, которые вытащили водилу из машины!»,

— написал один из комментаторов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что очевидцы рассказали о серьезном ДТП на КАД. Не уточняется, есть ли пострадавшие, но автомобили выглядят крайне помято.