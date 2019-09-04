Очевидцы рассказали о серьезном ДТП на КАД

Не уточняется, есть ли пострадавшие, но автомобили выглядят крайне помято.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Новостью поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина выложил видеозапись, на которой видны последствия страшной аварии. Он говорит, что все случилось авария на внутренней стороне КАД после съезда на Дачный недалеко от речки Новая.

«У «Галанта» отдельно валяются подушки, «Эклипс» в метрах пятидесяти лежит на крыше!»,

— прокомментировал мужчина увиденное.

Пока непонятно, как именно все произошло – с этим предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Также не говорится, есть ли пострадавшие. Пользователи соцсетей выразили надежду, что все остались живы и больше не будут так сильно куда-то спешить.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области произошло ДТП с участием поезда и автомобиля.