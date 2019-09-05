Скончался ленинградский скульптор Константин Симун

В 85 лет скончался автор знаменитого монумента «Разорванное кольцо», расположенного на Ладожском озере.

В четверг, 5 сентября, в Бостоне скончался ленинградский скульптор Константин Симун, автор работы «Разорванное кольцо», которая стала легендарным символом мужества и стойкости блокадников, передает телеканал «ЛенТВ24».

«Разорванное кольцо» было создано в 1966 году, его установили на западном берегу Ладожского озера в память жителям блокадного Ленинграда, которые перевозили людей и продукты по «Дороге жизни» через Ладожское озеро.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с его смертью и отметил, что жители региона никогда не забудут известного скульптора.

Видео: ЛенТВ24

Константин Симун родился в Ленинграде. Он получил образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Являлся членом союза художников СССР.

Ранее GazetaSPb сообщала, что актриса Людмила Мальцева скончалась в День Российского кино.